В Челябинской области снимут ограничения на ночную работу заведений

В Челябинской области возобновят работу ночные заведения.

Как заявил во время прямой линии губернатор региона, в связи со снижением заболеваемости заведениям, которые работали в ночное время, с 23.00 до 6.00, можно будет вернуться к прежнему графику работы.

Глава региона отметил, что продолжат действовать антиковидные меры – вход в заведение и любое другое место массового скопления людей возможен только по QR-коду (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) или документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.+

Добавим, что на прямую линию поступило свыше 4,5 тыс. вопросов, в том числе медицине, мерах поддержки бизнеса, социальных отношений и другие.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-snimut-ogranichenie-na-nochnuyu-rabotu-zavedeniy_144431.html