Мероприятия ко дню Конституции РФ

Жителей Челябинской области, которые подлежат обязательной вакцинации и успеют поставить хотя бы одну прививку от коронавируса до 12 декабря, не будут отстранять от работы. Такое заявление в среду, 8 декабря, во время прямой линии с южноуральцами сделал глава региона Алексей Текслер Подробнее