Мероприятия ко дню Конституции РФ

В рамках профилактического мероприятия «Антимошенник» сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск организовали встречу с работниками МУВО № 4 АО "Атом-охрана", в ходе которой рассказали о преступлениях, совершенных с использованием современных информационных технологий Подробнее
Жителей Челябинской области, которые подлежат обязательной вакцинации и успеют поставить хотя бы одну прививку от коронавируса до 12 декабря, не будут отстранять от работы. Такое заявление в среду, 8 декабря, во время прямой линии с южноуральцами сделал глава региона Алексей Текслер Подробнее
Правительство Российской Федерации выделило еще 89 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения в борьбе с коронавирусом. Челябинская область получит из федерального бюджета 2 млрд 676 млн рублей, сообщает в среду, 8 декабря, пресс-служба правительства региона Подробнее
Спектакль "Мой папа - птиц" награжден специальным дипломом жюри "За неравнодушное освоение современной детской литературы средствами театра" в XV Московском областном театральном фестивале "Долгопрудненская осень" Подробнее