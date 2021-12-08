Олимпийский чемпион провел в Снежинске мастер-класс по фигурному катанию

В Снежинске состоялся первый отборочный мастер-класс проекта Nuclear Kids, который провел олимпийский чемпион и чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин.

В 2022 году XIV Международный детский творческий проект Nuclear Kids пройдет в обновленном формате. Совместно с ледовым шоу Ильи Авербуха разрабатывается новая концепция проекта, в котором примут участие и юные фигуристы. По итогам отборов дети поедут в летний творческий лагерь, где под руководством олимпийских чемпионов поставят яркое шоу, с которым впоследствии будут гастролировать по городам России.

В ФОК«Айсберг» Алексей Ягудин работал с воспитанницами городской секции фигурного катания: объяснял, как правильно выполнять различные элементы фигурного катания, демонстрировал виртуозные вращения и шаги, помогал, если что-то не получалось. После мероприятия все дети получили памятный подарок от Росатома и автограф олимпийского чемпиона.

Организатор проекта Nuclear Kids – Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом» при поддержке Департамента по взаимодействию с регионами и программы «Территория культуры Росатома». Оператор проекта – Автономная некоммерческая организация «Информационный центр атомной отрасли».

Фото пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ