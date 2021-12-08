С 14 декабря школы и учреждения дополнительного образования в Озерске возвращаются к очной форме обучения

Сегодня, 10 декабря, межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия Озерского городского округа приняла решение о возобновлении образовательного процесса в округе с 14 декабря.

Напомним, дистанционное обучение в школах, учреждениях дополнительного образования и в учреждениях среднего профессионального образования (1,2 курс) в округе было организовано решением СПЭК в связи со сложной эпидемической ситуацией по заболеваемости ОРВИ с 4 по 13 декабря включительно.

Решения комиссии от 10 декабря.

1. Возобновить с 14.12.2021 года

образовательный процесс в общеобразовательных организациях Озерского городского округа и в организациях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования и Управлению культуры администрации и в учреждениях среднего профессионального образования (1,2 курс).

2. Возобновить в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и Управлению по физической культуре и спорту, занятия с детьми в кружках, спортивных секциях с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

3. Запретить в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и Управлению по физической культуре и спорту, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в общих закрытых помещениях с 14.12.2021 до особого распоряжения.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа