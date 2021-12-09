Афиша на 11 и 12-ое декабря!

2 с лишним недели до Нового года! Поддерживаем(или же ищем) новогоднее настроение! Афиша вашему вниманию!

Озерск и его окрестности

Все выходные:

глк "Егоза"

Уважаемые гости Егозы, на этой неделе (с субботы) мы запускаем большой подъёмник и одну из основных трасс - "Спортивную" с 8-9 опоры. Мы знаем, Вы ждали этой новости, тем более, что за лето параметры трассы были значительно улучшены... поэтому просто: "Gо на гору, друзья! Рады всем!".

Из нового в прайсе Вы, наверное, сразу обратите внимание на ДЕТСКИЕ ТАРИФЫ! Да, теперь дети до 12 лет будут кататься у нас со скидками до 50%! Об этом позже будет отдельный пост и длинная статья с правилами на сайте.

❄Вторая новинка - КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ в здании проката! 50 рублей и все ваши вещи под присмотром.

❄Также у нас появятся ски-пассы в виде браслетов. Мелочь, а приятно)))

Это даже не половина наших хороших новостей, но теперь Вы точно знаете, что будете делать в эти выходные!..

Время работы катка в Городско парке на хоккейном корте.

Прокат начинает свою работу с 12:30ч. до 21:00ч. (среда, четверг, пятница). В субботу и воскресенье с 10:00ч. до 21:00ч.

Обратите внимание, что каждый день перед открытием катка проходит подготовка льда и во время подготовки, выход на лед запрещен!

Это касается всех кортов (верхний, нижний).

Ждем на льду!

Суббота, 11-ое декабря

С 10 до 16.00 Городской музей

Фото-выставка Валерия Ушакова.

Новая выставка служит своеобразным продолжением прошлогодней, поэтому мы решили оставить название выставки – «Я ДАРЮ ВАМ КРАСОТУ».

На выставке представлены новые и ещё не экспонировавшиеся ранее удивительно теплые и душевные пейзажные фотографии дивной уральской природы.

18.00 ДК "Маяк"

Музыкальный вечер вокальной группы «ДИСКАЕР».

На этот раз для большего обнимания звуком, мы подготовили для вас малый зал, и нас ждёт вечер в лучших традициях - атмосфера квартирника, место за столиками, выступление группы и солистов, обязательно общение, по которому мы все так соскучились.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Визит дамы" Ф.Дюрренматт.

Притча в двух действиях 16+

Воскресенье, 12-ое декабря

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Предложение" по пьесе А.П.Чехова

Арии на граблях (12+)

(Замена спектакля «Лейтенант с острова Инишмор»)

П.Татыш

Воскресенье, 12-ое декабря

14.00 ДК Пушкина

Концертная программа, посвященная Дню Конституции.

План мероприятий дома культура "им. А.С. Пушкина" на декабрь месяц.