Информация о заболеваемости COVID-19 в Озерском городском округе

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 06.12.2021г. по 12.12.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 117 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 267 человека.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 13.12.2021 получили 1 прививку 38107 человек, 2 прививки – 26978 человек.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.

Напомним, вакцинация проводится в городской и заводской поликлиниках.

Запись на вакцинацию доступна по телефонам:

4-40-90 (городская поликлиника),

2-50-12 (заводская поликлиника, для сотрудников ФГУП «ПО «Маяк»).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49311/