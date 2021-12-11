Бум новогодних вакансий произошел в Челябинской области

В преддверии Нового года начался бум праздничных вакансий. В Челябинской области выросло количество предложений о работе Дедов Морозов и Снегурочек.

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и отметили рост вакансий для артистов новогодних шоу, а также главных символов праздника – Дедов Морозов и Снегурочек. На 14 процентов больше появилось предложений. Аналитики также отмечают, что по сравнению с 2019 годом таких вакансий открыто больше на 85% по всей стране.

Также стали появляться предложения о работе сборщиками и упаковщиками новогодних подарков. Согласно данным экспертов, эти должности занимают 41% от всех новогодних вакансий.

К новогодним также относятся декораторы, фотографы, продавцы ёлок, пиротехники, сотрудники катков и городков. Вместе с тем вырос спрос и на грузчиков, кассиров и продавцов – работодатели усиливают свои команды, чтобы справляться с потоком горожан, которые готовятся к праздникам.

Эксперты также выяснили, сколько в среднем могут заработать за праздники эти специалисты. Так, например, Дедам Морозам за работу с детьми и на корпоративах предлагают от 10 до 20 тысяч рублей на руки. Кассирам катка в парке им. А. С. Пушкина также предлагают около 20 тысяч рублей.

https://www.cheltv.ru/bum-novogodnih-vakansij/