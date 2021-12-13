Синоптики прогнозируют на Южном Урале долгожданный снег

В Челябинской области и самом Челябинске ожидается долгожданный снег – он начнется уже сегодня, 15 декабря, и продлится до конца этой недели и всю следующую семидневку.

По прогнозу синоптиков, в среду и четверг осадки будут небольшими, а в пятницу пойдет настоящий снегопад. Пик интенсивности придется на 21 и 22 декабря. Тогда же начнется резкое снижение температуры – с нынешних дневных показателей минус 1-минус 2 градуса она опустится до минус 11 в среду и минус 22 – в пятницу, 24 декабря.

Все дни синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Проблески солнца возможны только в понедельник и четверг, 20 и 23 декабря.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-prognoziruyut-na-Yuzhnom-Urale-dolgozhdannyy-sneg_144704.html