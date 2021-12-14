В округе приступили к вручению губернаторских подарков

По поручению губернатора Алексея Текслера с 15 декабря сладкие новогодние подарки начали получать: дети-инвалиды; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из малообеспеченных семей; дети из семей, состоящих на профилактическом учете в МУ «Комплексный центр», дети – участники губернаторских елок в возрасте от 1 до 14 лет, включительно.
- В этот раз по линии Министерства социальных отношений округ получил 2790 сладких новогодних подарков, плюс 39 специализированных – для детей с ограниченными возможностями здоровья, кому назначено диетическое питание, - поясняет заместитель начальника Управления социальной защиты населения Татьяна Петренко. – К набору конфет и сладостей добавлены игрушки, для отдельных категорий ребят - наборы кубиков и настольные игры.
Социальные работники рассчитывают выдать все подарки до Нового года, чтобы родители успели положить их под елку. В особых случаях даже готовы доставить заветный набор получателю по конкретному адресу. Но если обстоятельства сложатся так, что кто-то не успеет забрать заветный цветной «сундучок», сделать это можно будет и после праздников.
- Очень надеемся, что эта акция в предновогодние дни добавит ее участникам положительных эмоций. Каждый год мы слышим в ответ только благодарные отзывы, - Татьяна Петренко пригласила родителей и напомнила, что выдача подарков будет производиться по нескольким адресам:
- для жителей Озерска в МУ «Комплексный центр» по адресу: г. Озерск, ул. Космонавтов, д.1-а, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов (перерыв – с 13:00 до 14:00);
- для жителей п. Метлино в здании администрации по адресу: п. Метлино, ул. Мира, д.15, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов (перерыв – с 13:00 до 14:00);
- для жителей п. Новогорный, д. Селезни, п. Бижеляк в здании администрации по адресу: п. Новогорный, ул. Советская, д.15, в понедельник и среду с 10:00 до 15:00.
Для получения подарка законному представителю несовершеннолетнего необходимо предоставить паспорт. Акция «Подарим Новый год детям» проходит с соблюдением санитарных требований в период режима повышенной готовности.
На фото: Наталья Атангулова, мама шестерых детей пришла сегодня в «Комплексный центр» с младшей дочерью и одним из сыновей - Тимофеем. В акции ее семья участвует уже не первый год и очень благодарна властям региона за такую поддержку: «Сладкие новогодние подарки еще ни разу не разочаровали ребятишек: всегда отличные, с качественными, свежими конфетами и шоколадом. Дети ждут заветные коробочки с нетерпением!» Тимофей признался, что уже не верит в Деда Мороза, разве только в Снегурочку, будет участвовать в «школьной елке» и считает Новый год своим самым любимым праздником: "Желаю всем здоровья, пусть у всех все будет хорошо!"
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа