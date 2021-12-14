Почти тысяча классов и 13 школ закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу на Южном Урале

На карантин по гриппу и ОРВИ в Челябинской области закрыты 938 классов в 220 школах, а также 13 образовательных организаций в семи территориях региона.

Один класс в Кунашакском районе изолирован по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом.

На дистанционную форму обучения переведены 34 образовательные организации региона: это все школы Снежинска, Катав-Ивановского, Кусинского районов и отдельные организации в других муниципальных районах и городах области.

«Муниципалитеты используют перевод на дистант в качестве предупредительной, профилактической меры, чтобы остановить волну заболеваемости. По детским садам ситуация управляемая, роста закрытых на карантин групп по ОРВИ нет, как и роста количества групп, изолированных по предписанию Роспотребнадзора», – говорится в сообщении.

На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся пять групп в пяти детских садах: в Челябинске, Трехгорном и Кусинском районе. По причине острой респираторной вирусной инфекции отправлены на карантин 14 групп. По этой же причине закрыт на карантин один сельский детский сад в Нагайбакском районе.

https://dostup1.ru/society/Pochti-tysyacha-klassov-i-13-shkol-zakryty-na-karantin-po-ORVI-i-grippu-na-Yuzhnom-Urale_144749.html