О снежной буре предупредили южноуральских автомобилистов

В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается снегопад, из-за которого вырастет риск ДТП.

«Управление ГИБДД по Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок. Призывает автолюбителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами», – посоветовали в Госавтоинспекции.

Кроме того, на период неблагоприятных метеоусловий на всех автодорогах федерального и областного значения будут работать 19 дополнительных нарядов дорожно-патрульной службы.

https://dostup1.ru/society/O-snezhnoy-bure-predupredili-yuzhnouralskih-avtomobilistov_144731.html