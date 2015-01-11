2021-12-16YEKT10:00:00 | Новости Городские новости Назначен новый председатель Контрольно-счётной палаты округа 16 декабря состоялось очередное заседание Собрания депутатов. В ходе сессии депутатским корпусом были приняты решения по 18 вопросам правового, имущественного и кадрового характера.

Заседание Собрания депутатов посетил новый прокурор ЗАТО г.Озерск старший советник юстиции Сергей Волков, приступивший к исполнению должностных обязанностей на минувшей неделе 7 декабря.

– Озерск для меня родной город, со многими из вас я знаком, – обратился к депутатскому корпусу Сергей Волков. – Я начинал свою трудовую деятельность на ФГУП «ПО «Маяк», потом связал свою деятельность с органами прокуратуры. Из города уехал в 2010 году, получается, что через одиннадцать лет вернулся. Надеюсь, что ближайшие пять лет мы будем с вами плодотворно работать.

Напомним, стаж Сергея Волкова в ведомстве – 23 года, ранее он был прокурором ЗАТО Лесной в Свердловской области. С 2017 года до настоящего времени возглавлял прокуратуру Кыштыма. Назначение Сергея Волкова связано с традиционной ротацией глав надзорных органов. Бывший прокурор Озерска Алексей Вахрушев сейчас занял ту же должность в Тракторозаводском районе Челябинска.

Прежде чем приступить к работе по повестке заседания председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер

вручил благодарственные письма администрации детского сада «Семицветик», адресованные двум депутатам. Коллектив дошкольного учреждения выразил благодарность депутату Ольге Хакимовой

за оказание практической помощи в создании условий для игровой деятельности дошкольников, а также депутату Василию Сметанину за активное участие в жизни педагогического коллектива, неравнодушное отношение к проблемам детского сада и оказание помощи в приобретении спортивно-игрового оборудования.

В ходе заседания депутаты приняли решение о назначении на должность председателя Контрольно-счётной палаты Юлии Сергеевой, которая до настоящего времени занимала главную должность муниципальной службы заместителя начальника Управления образования администрации округа. Юлия Викторовна имеет высшее профильное образование, её стаж муниципальной службы 25 лет. Она присутствовала в зале заседаний и была представлена депутатскому корпусу. Юлия Сергеева в свою очередь поблагодарила местных парламентариев за оказанное ей доверие – возможность возглавить орган внешнего муниципального финансового контроля.

Следующая сессия Собрания депутатов намечена на 22 декабря. На этом заседании планируется утвердить проект бюджета округа на 2022 год.



Информация предоставлена: Заседание Собрания депутатов посетил новый прокурор ЗАТО г.Озерск старший советник юстиции, приступивший к исполнению должностных обязанностей на минувшей неделе 7 декабря., – обратился к депутатскому корпусу. –Напомним, стаж Сергея Волкова в ведомстве – 23 года, ранее он был прокурором ЗАТО Лесной в Свердловской области. С 2017 года до настоящего времени возглавлял прокуратуру Кыштыма. Назначение Сергея Волкова связано с традиционной ротацией глав надзорных органов. Бывший прокурор Озерскасейчас занял ту же должность в Тракторозаводском районе Челябинска.Прежде чем приступить к работе по повестке заседания председатель Собрания депутатоввручил благодарственные письма администрации детского сада «Семицветик», адресованные двум депутатам. Коллектив дошкольного учреждения выразил благодарность депутатуза оказание практической помощи в создании условий для игровой деятельности дошкольников, а также депутатуза активное участие в жизни педагогического коллектива, неравнодушное отношение к проблемам детского сада и оказание помощи в приобретении спортивно-игрового оборудования.В ходе заседания депутаты приняли решение о назначении на должность председателя Контрольно-счётной палаты, которая до настоящего времени занимала главную должность муниципальной службы заместителя начальника Управления образования администрации округа. Юлия Викторовна имеет высшее профильное образование, её стаж муниципальной службы 25 лет. Она присутствовала в зале заседаний и была представлена депутатскому корпусу. Юлия Сергеева в свою очередь поблагодарила местных парламентариев за оказанное ей доверие – возможность возглавить орган внешнего муниципального финансового контроля.Следующая сессия Собрания депутатов намечена на 22 декабря. На этом заседании планируется утвердить проект бюджета округа на 2022 год.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-12-16YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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