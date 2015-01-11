Профилактика краж имущества всех форм собственности

На сегодняшний день с начала текущего года на территории Озерского городского округа зарегистрировано 255 краж чужого имущества.

Из них 39 посягательств на хищение сотовых телефонов, 4 кражи автомототранспорта, 4 кражи автомобилей, 10 краж из садовых домиков и 7 краж из гаражей, 3 квартирные кражи, а также 5 краж из магазинов с проникновением и 31 кража из складских помещений магазинов.

Основными причинами и условиями совершения данных краж являются беспечность и излишняя доверчивость потерпевших (в большинстве случаев потерпевшие добровольно по различным поводам и под различными предлогами впускали преступников к себе в жилище, кражи совершаются из незапертых жилых помещений, через оставленные незакрытыми окна, балконные двери и форточки, с помощью обнаруженных в «условных» местах либо оставленных непосредственно во входных дверях ключей).

Помните: ваша безопасность - в ваших руках.

Приведем несколько элементарных правил, как обеспечить сохранность своего имущества, а именно краж из жилищ, автомашин, велосипедов:

- не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, в почтовом ящике, на электрощите и в других доступных местах;

- покидая квартиру, не забывайте запирать окна, форточки и балконы, которые могут стать лазейкой для злоумышленников;

- через управляющую компанию, ТСЖ, либо силами жильцов предусмотреть возможность установок систем видеонаблюдения во дворах и подъездах домов

- не спешите открывать дверь незнакомым, особенно если они представляются работником службы, которую не вызывали. Всегда проверяйте, что за дверью именно тот человек, кем он представляется;

- категорически запрещайте детям открывать дверь незнакомым людям, под каким бы благовидным предлогом они не просили бы войти в квартиру;

- уезжая в длительную поездку просите соседей забирать почтовую корреспонденцию. Накапливающаяся в почтовом ящике корреспонденция является сигналом к действию для преступников;

- при потере ключей, заменяйте замки во входной двери.

- не оставляйте автомобиль открытым;

- не оставляйте в автомобиле на видном месте мобильные телефоны, ценные вещи, сумки, документы.

- не оставляйте велосипеды в подъездах и возле них, пользуйтесь надежными запирающими устройствами.

Кражи из карманов одежды и сумок в местах массового скопления людей, а также в общественном транспорте. Не рекомендуется носить сотовый телефон в не застегнутых карманах одежды, на виду, сумку всегда держите в поле зрения, перед собой. Не следует без необходимости демонстрировать сотовый телефон в окружении незнакомых людей;

Свободный доступ - чаще всего сотовые телефоны являются предметом хищения с рабочего места граждан. Не рекомендуется оставлять телефон на видном месте, выходя из рабочего кабинета даже на несколько минут, необходимо закрывать дверь.

Не оставляйте свой телефон в открытом автомобиле на видном месте, даже если вышли ненадолго.

При посещении клубов, кинотеатров, кафе и магазинов не оставлять свои сотовые телефоны без присмотра на столиках, в карманах одежды при сдаче в гардероб.

Не передавайте сотовый телефон незнакомым и мало знакомым людям с просьбой позвонить или посмотреть.

Не рекомендуется приобретать дорогие сотовые телефоны для несовершеннолетних детей, так как именно сотовый телефон является предметом посягательства у несовершеннолетних граждан.

Приобретайте сотовые телефоны только в специализированных магазинах, не покупайте телефоны с рук у незнакомых граждан, так как он может оказаться краденым. При приобретении сотового телефона необходимо в дальнейшем сохранять документы и гарантийный талон. В случае хищения сотового телефона, с целью раскрытия преступления в короткий срок, не рекомендуется блокировать сим-карту, находящуюся в похищенном сотовом телефоне.

Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. Прием заявлений и сообщений осуществляется ежедневно в круглосуточном режиме оперативным дежурным по адресу: г. Озерск, проспект Ленина, 43 вне зависимости от места и времени совершения противоправного деяния, а также полноты имеющихся у заявителя сведений.

Также можно обращаться в случае совершения противоправных деяний в отношении заявителя, в любой орган внутренних дел независимо от местонахождения как лично, так и по телефонам 02, 102, 112, +7 (35130) 2-50-85 (с мобильного телефона), а также подавать заявления в письменном или электронном виде.