Новогоднее волшебство: «Ёлка желаний» исполнила мечту юного озерчанина

По всей России акция впервые прошла в 2018 году. В настоящее время акция «Елка желаний» очень востребована. В Челябинской области она проходит третий год по инициативе губернатора Алексея Текслера, к ней присоединяются все муниципалитеты Челябинской области. Всеми любимый праздник стал отличным поводом, чтобы подарить праздничное настроение и юным озерчанам.
До Нового года осталось менее двух недель. Во всех семьях сейчас приятные хлопоты и ожидания, выбор подарков и время добрых дел. В это волшебное время глава Озерского городского округа Евгений Щербаков исполнил мечту Ждана Фаткуллина, учащегося школы №36. Ждан – активный член клуба для детей с ограниченными возможностями здоровья «Наши дети». К сожалению, он часто проходит лечение в больницах Челябинской области и, поэтому, обучается на дому. Несмотря на это, он хочет оставаться на связи со своими сверстниками, друзьями, участвовать в мероприятиях клуба, не отставать от быстро меняющегося внешнего мира. У него была мечта – планшет, который поможет ему и общаться с друзьями, и хорошо учиться. Главе Озерского городского округа стало известно о желании Ждана, он не остался равнодушным и исполнил мечту мальчика.
Евгений Щербаков подчеркнул, что детство – это уникальная пора и все дети должны быть счастливыми:
– Если у взрослых есть хоть какая-то возможность привнести радость в души и сердца детей, то это надо обязательно сделать. Это прекрасная акция, которую поддерживают и президент РФ, и губернатор Челябинской области, многие руководители и просто жители с удовольствием откликаются и дарят подарки. Тем более особенным детям, которые нуждаются в помощи. Акция очень добрая, я призываю всех, у кого есть желание принять участие в ней, исполнить мечту хотя бы одного ребёнка, порадовать его в преддверии Нового года.
– Заявок в ходе акции «Ёлка желаний» в соцзащиту поступило достаточно. В этой акции у нас участвует не только глава округа, но также и депутаты активно подключились к ней. Я надеюсь, что порядка 15 детей у нас будут охвачены этой акцией – отметила начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа