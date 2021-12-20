Информация управления социальной защиты населения

Об изменениях в назначении пособий на детей с 1 января 2022 года.
В связи с внесением изменений в нормативные правовые акты по вопросам назначения государственных пособий и денежных выплат семьям с детьми сообщаем:
С 1 января 2022 года при назначении государственных пособий меняется период учета доходов семьи (с 3 месяцев до 12 месяцев).
Таким образом, по заявлениям, принятым в январе 2022 г. для назначения:
пособия на ребенка;
ежемесячной выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям;
ежемесячной выплаты в случае рождения третьего и (или) последующего ребенка;
областного материнского (семейного) капитала -
доходы семьи будут учитываться за период с 01.09.2020г. по 31.08.2021 г.
С 1 января 2022 года ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком-инвалидом (11 500 руб.; выплачивается ПФР), не учитывается в доходах семьи при назначении:
пособия на ребенка;
ежемесячной выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям;
ежемесячной выплаты в случае рождения третьего и (или) последующего ребенка;
областного материнского (семейного) капитала пособий в доход семьи
Основание: постановление Губернатора Челябинской области от 12 апреля 2021 года N 86
Увеличение размера выплаты с 01.01.2022 жертвам политических репрессий
В связи с изменением законодательства с 01.01.2022 размер ежемесячной денежной выплаты жертвам политических репрессий составит 2000 руб.