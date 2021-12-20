Информация управления социальной защиты населения

Об изменениях в назначении пособий на детей с 1 января 2022 года.

В связи с внесением изменений в нормативные правовые акты по вопросам назначения государственных пособий и денежных выплат семьям с детьми сообщаем:

С 1 января 2022 года при назначении государственных пособий меняется период учета доходов семьи (с 3 месяцев до 12 месяцев).

Таким образом, по заявлениям, принятым в январе 2022 г. для назначения:

пособия на ребенка;

ежемесячной выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям;

ежемесячной выплаты в случае рождения третьего и (или) последующего ребенка;

областного материнского (семейного) капитала -

доходы семьи будут учитываться за период с 01.09.2020г. по 31.08.2021 г.

С 1 января 2022 года ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком-инвалидом (11 500 руб.; выплачивается ПФР), не учитывается в доходах семьи при назначении:

пособия на ребенка;

ежемесячной выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям;

ежемесячной выплаты в случае рождения третьего и (или) последующего ребенка;

областного материнского (семейного) капитала пособий в доход семьи

Основание: постановление Губернатора Челябинской области от 12 апреля 2021 года N 86

Увеличение размера выплаты с 01.01.2022 жертвам политических репрессий

В связи с изменением законодательства с 01.01.2022 размер ежемесячной денежной выплаты жертвам политических репрессий составит 2000 руб.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49385/