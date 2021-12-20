Снегопад на Южном Урале не прекратится в ближайшие сутки

Снегопад в Челябинской области, начавшийся днем 21 декабря, будет идти еще не менее суток – по данным синоптиков, ослабление осадков ожидается не раньше четверга, 23 декабря.

Так, в среду, 22 декабря, на всей территории региона будет облачная погода, снег, на востоке – до умеренного, в отдельных районах возможно отложение мокрого снега и гололеда на провода. На дорогах гололедица, местами сильная. При этом будет сравнительно не холодно – от минус 1 до минус 6 ночью, и 0 – минус 5 днем, в горах – до минус 10.

Но уже в ночь на четверг температура опустится до минус 16-21 градуса, в низинах – до минус 27. Днем 23 декабря будет еще минус 8-13, а днем в пятницу – уже минус 16-24, и снегопад пройдет только местами.

https://dostup1.ru/society/Snegopad-na-Yuzhnom-Urale-ne-prekratitsya-v-blizhayshie-sutki_144967.html