23 декабря в отделе по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск состоялся «День открытых дверей».

В рамках мероприятия заместитель начальника отдела по вопросам миграции капитан полиции Максим Мясников рассказал ученикам 10 класса МБОУ СОШ №25 об основных направлениях работы подразделения и разъяснил перечень предоставляемых государственных услуг в сфере миграции, способах их получения и преимуществах обращения в электронном виде через портал Госуслуги.

Страшеклассникам продемонстрировали процедуру оформления загранпаспорта, в которую входит фотографирование и дактилоскопирование с помощью специальных сканеров, которые позволяют мгновенно считывать отпечатки пальцев без использования бумаги и черной краски. Максим Юрьевич подчеркнул, что эти данные записываются на микрочип в самом документе.

В завершении мероприятия ребята поблагодарили сотрудников миграционного подразделения за интересную и познавательную встречу.