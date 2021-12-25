Время добрых дел: озерские депутаты поздравили тех, кто нуждается в поддержке

Депутаты фракции «Единая Россия» Собрания депутатов округа ежегодно присоединяются к Всероссийской благотворительной акции «Подари ребенку праздник».

В конце минувшей недели депутаты посетили семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Напомним, что выбрать семьи депутатам помогают специалисты Управления социальной защиты населения администрации округа. Несколько семей представители депутатского корпуса вместе с Дедом Морозом посетили и поздравили вечером в четверг 23 декабря. На следующий день в пятницу новогоднюю эстафету подхватили депутаты Андрей Ухтеров, Анатолий Лобода и Виталий Вельке. Они пришли в гости к семьям на своих избирательных округах.

Кроме того, в выходные дни депутат Виталий Вельке совместно с

председателем "Местного отделения Всероссийского общества слепых" Константином Гоголевым постарались создать праздничное настроение для взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут присутствовать на праздничных мероприятиях. Они заехали в озерский дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также поздравили одиноких членов Вcероссийского общества слепых Озерского городского округа.

В преддверии новогодних праздников депутат Вадим Каримов приобрёл спортивный инвентарь для Комплексного центра социального обслуживания населения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49468/