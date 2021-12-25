2021-12-27YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Ёлка зажглась огнями, скоро и ледовые фигуры заиграют от света Ледовый городок на пр. К.Маркса с каждым днём становится всё наряднее. Осталось сделать совсем немного, в ближайшие два-три дня все работы будут завершены, городок будет вместе с озерчанами встречать Новый год и радоваться новогодним каникулам.

В минувшие выходные дни на площадке ледового городка прошла яркая праздничная программа, приуроченная к его открытию. Воскресный день и время проведения мероприятия были выбраны не случайно. Для того, чтобы в последнее предпраздничное воскресенье родители вместе с детьми смогли прийти и весело провести время на свежем воздухе, в течение столь короткого светового дня, пока всех не закрутила предновогодняя суматоха, да и погода в этот день была подходящая для зимних забав и гуляний.

К этому моменту в городке уже были построены: лабиринт, все обещанные ранее снеговики, фотозона, цифры наступающего года – 2022 с тигрёнком, Дед мороз и Снегурочка, ледяное признание в любви к родному городу, установлена ёлка с гирляндами. Пока ледяные фигуры смотрятся не так выразительно, но они будут подсвечены и к встрече нового года будут абсолютно готовы. В вечернее время городок будет выглядеть особенно нарядно.

Озерская детвора с нетерпением ждёт появления горки в ледовом городке. Как пояснила директор ПКиО Луиза Белая, первая часть горки уже построена – ступени и один скат. Горожане привыкли к горке трёхметровой ширины с двумя спусками, и в этом году они не будут разочарованы, завтра горка будет достроена, и оба спуска будут покрыты льдом. Основной массив заготовленного льда ушел на строительство фигур, поэтому для горки лёд будет нарезан дополнительно.



Отметим, что традиция строить большую горку с двумя спусками появилась совсем недавно, три года назад. До этого времени горка была традиционная с одним спуском. Конструкция с двумя спусками более безопасная и комфортная, поэтому подрядчик идёт навстречу и выполнит всю работу в соответствии с ожиданиями озерчан.

Кроме того, по информации УКСиБ завтра в городке будут установлены световые фигуры, которые целый год отдыхали на складе и ждали своего часа.

В этом году на площадке городка также, как и в прежние годы, установлен вагончик для охраны, который на этот раз украшен ярким баннером, не менее ярко смотрится и домик для кассы, где будут продаваться билетики на паровозик «Весёлая радуга». Напомним, что буквально на днях новый паровозик приехал в Озерск и будет катать детвору на пр. К.Маркса на протяжение всех праздничных дней.

Также со дня на день главная новогодняя ёлка Озерского городского округа будет украшена новогодними игрушками, сделанными руками озерских школьников. Специалисты УКСиБ выбрали самые красивые игрушки из числа победителей городского конкурса.



Необходимо доделать совсем немного, и для этого у подрядчика есть два три дня, всё будет выполнено в срок – к 30 декабря. К этому времени на пост заступит охрана городка, которая будет следить за сохранностью всех построек. Все, кто трудился над созданием новогоднего ледового городка, надеются, что он будет радовать маленьких и взрослых горожан как можно дольше, и все будут к нему бережно относиться.



Фото Парка культуры и отдыха.

Информация предоставлена: В минувшие выходные дни на площадке ледового городка прошла яркая праздничная программа, приуроченная к его открытию. Воскресный день и время проведения мероприятия были выбраны не случайно. Для того, чтобы в последнее предпраздничное воскресенье родители вместе с детьми смогли прийти и весело провести время на свежем воздухе, в течение столь короткого светового дня, пока всех не закрутила предновогодняя суматоха, да и погода в этот день была подходящая для зимних забав и гуляний.К этому моменту в городке уже были построены: лабиринт, все обещанные ранее снеговики, фотозона, цифры наступающего года – 2022 с тигрёнком, Дед мороз и Снегурочка, ледяное признание в любви к родному городу, установлена ёлка с гирляндами. Пока ледяные фигуры смотрятся не так выразительно, но они будут подсвечены и к встрече нового года будут абсолютно готовы. В вечернее время городок будет выглядеть особенно нарядно.Озерская детвора с нетерпением ждёт появления горки в ледовом городке. Как пояснила директор ПКиО Луиза Белая, первая часть горки уже построена – ступени и один скат. Горожане привыкли к горке трёхметровой ширины с двумя спусками, и в этом году они не будут разочарованы, завтра горка будет достроена, и оба спуска будут покрыты льдом. Основной массив заготовленного льда ушел на строительство фигур, поэтому для горки лёд будет нарезан дополнительно.Отметим, что традиция строить большую горку с двумя спусками появилась совсем недавно, три года назад. До этого времени горка была традиционная с одним спуском. Конструкция с двумя спусками более безопасная и комфортная, поэтому подрядчик идёт навстречу и выполнит всю работу в соответствии с ожиданиями озерчан.Кроме того, по информации УКСиБ завтра в городке будут установлены световые фигуры, которые целый год отдыхали на складе и ждали своего часа.В этом году на площадке городка также, как и в прежние годы, установлен вагончик для охраны, который на этот раз украшен ярким баннером, не менее ярко смотрится и домик для кассы, где будут продаваться билетики на паровозик «Весёлая радуга». Напомним, что буквально на днях новый паровозик приехал в Озерск и будет катать детвору на пр. К.Маркса на протяжение всех праздничных дней.Также со дня на день главная новогодняя ёлка Озерского городского округа будет украшена новогодними игрушками, сделанными руками озерских школьников. Специалисты УКСиБ выбрали самые красивые игрушки из числа победителей городского конкурса.Необходимо доделать совсем немного, и для этого у подрядчика есть два три дня, всё будет выполнено в срок – к 30 декабря. К этому времени на пост заступит охрана городка, которая будет следить за сохранностью всех построек. Все, кто трудился над созданием новогоднего ледового городка, надеются, что он будет радовать маленьких и взрослых горожан как можно дольше, и все будут к нему бережно относиться.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-12-27YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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