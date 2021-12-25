Почти 35-градусный мороз ожидается в Челябинской области

В Челябинской области ожидается резкое похолодание.

По данным Челябинского Гидрометцентра, этой ночью столбики термометров покажут минус 22-27 градусов, в низинах – минус 34 градуса. Днем 29 декабря воздух прогреется до минус 14-19 градусов, в низинах – до минус 24. Ночью и днем местами пройдет небольшой снег, утром в отдельных районах изморозь. Ожидается усиление ветра до 14 м/с.

В ночь на 30 декабря прогнозируется похолодание до минус 34 градусов. Днем температура воздуха составит минус 10-15 градусов, на юге – минус 17. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

https://dostup1.ru/society/Pochti-35-gradusnyy-moroz-ozhidaetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_145234.html