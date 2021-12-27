Новости недели с Александрой Лебедевой (28.12.2021 г)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!
В этом выпуске:
- 26-го декабря в Озёрске открылся главный ледовый городок!
- Члены общественной палаты встретились с главой города в преддверии нового года, чтобы обсудить важные для города перспективы развития.
- Советы диетолога – что поставить на стол в новогоднюю ночь.
- Рекомендации модельера-стилиста: в чем отмечать новый год и главные тренды 2022 года!
- Какие подарки мечтают получить озерчане на Новый год