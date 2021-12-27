Сергей Гергенрейдер: «Благодаря совместной работе в уходящем году нам удалось сделать многое»

Сегодня председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер и руководитель фракции «Единая Россия» Собрания депутатов Валентина Сылько поздравили на своем рабочем месте заведующую городской поликлиники №1 Ирину Егорову. Передали ей новогодние подарки для всего коллектива. Депутаты и руководитель медицинского учреждения обменялись поздравлениями и добрыми пожеланиями, вместе с тем с особой теплотой они вспомнили, что уходящий непростой пандемийный год тем не менее показал, что совместными усилиями удалось сделать очень много.
– Год был тяжёлый и, к сожалению, пока обстановка остаётся напряжённой, – подчеркнула Ирина Викторовна. – Я хочу поблагодарить депутатский корпус и администрацию за помощь и поддержку. Вы предоставляли нам служебный транспорт, чтобы наши врачи могли оперативно и качественно посещать больных. Если бы не вы, то в октябре и ноябре мы бы просто не выжили. Огромное спасибо за понимание и помощь. И я сама, и врачи - мы ежедневно находились в состоянии стресса, вызовов было очень много. У поликлиники свои машины были, но не было водителей, они болели, болело очень много людей. Эта помощь была бесценна. Летом нам также помогали и военные, когда у них была возможность. Мы благодарны всем, кто нас поддерживал. В этом году как никогда мы чувствовали обратную связь и поддержку всего города, градообразующего предприятия, волонтёров.
Добрая традиция дарить новогодние подарки стала поводом для того, чтобы ещё раз вспомнить какие важные значимые события в уходящем году были реализованы Управлением социальной защиты населения.
– В это сложное время вы находитесь на самом острие работы с той категорией населения, которая больше всего нуждается в помощи и поддержке. Хочу вам пожелать, самое главное жизненных сил, терпения, чтобы поскорее закончилась пандемия, огромного здоровья вам, всем вашим близким и коллективу социальной защиты, счастья и благополучия вашим сотрудникам и их семьям, – поздравил начальника управления Лилию Солодовникову Сергей Гергенрейдер.
Лилия Солодовникова отметила, что год был трудный, но унывать было некогда, более того, он завершается с серьёзными достижениями, которыми можно гордиться:
– Год был непростой, но в нашей сфере, именно эти сложные задачи позволили нам прожить его очень насыщенно и интересно. Во-первых, весь год среди управлений социальной защиты муниципалитетов Челябинской области мы были на первом месте, то есть Министерство оценило наше работу очень высоко. В этом году мы внедрили социальные контракты. Эта работа в начале года шла тяжело, сейчас у нас уже очередь. В 2021 году мы предоставили поддержку шестидесяти жителям округа, и они стали самозанятыми, повысили свой уровень дохода. Мы участвовали в проектах Министерства и нам удалось войти в пилотный проект на следующий год. Мы единственные в области, где два озерских социальных учреждения – Комплексный центр и дом-интернат для престарелых людей вошли в пилотный проект по улучшению качества проживания и расширению форм ухода за проживающими. На следующий год много планов, мы готовы к тому, что появятся новые виды социальной поддержке.
В Управлении образования депутаты пожелали исполняющей обязанности начальника Оксане Втехиной и всему педагогическому сообществу округа успехов в Новом году, скорейшей отмены ограничений, чтобы жизнь и учебный процесс вошли в плановый режим. Оксана Викторовна также подчеркнула, что помощь и сотрудничество с депутатским корпусом в этом году были очень продуктивными.
Также в этот день Сергей Гергенрейдер поздравил коллектив и заведующего озерским ковидным госпиталем Константина Аржаникова, которые вот уже два года круглосуточно трудятся на благо своих пациентов, борются за здоровье озерчан. Врачам больницы и медицинскому персоналу он пожелал всего наилучшего и передал им новогодние подарки.
В преддверии Нового года заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков поздравил сотрудников озерской станции «Скорой помощи».
– Вы под бой курантов не празднуете, а трудитесь, на рабочем посту встречаете Новый год. Вашу работу трудно назвать работой. Скорее это ежедневная борьба с болезнью, борьба за жизнь человека, не знающая праздников и выходных. Повседневный тяжёлый труд, крайне необходимый людям порой незаметный, неблагодарный и опасный, особенно в пандемийные годы,
– обратился к врачам, медицинским сестрам и фельдшерам Андрей Кузнеченков. – От жителей Озерска, главы округа Евгения Щербакова, от депутатского корпуса примите слова благодарности за ваш труд.
Андрей Анатольевич пожелал работникам скорой, чтобы в праздничные дни у них было как можно меньше вызовов.
К сотрудникам участковой больницы поселка Метлино Клинической больницы № 71 обратилась депутат Собрания депутатов Ольга Хакимова:
– Вместе с жителями поселка благодарю вас за нелегкий труд, профессионализм, самоотдачу и доброту. Желаю здоровья, благополучия и новогоднего настроения!
Депутаты фракции «Единая Россия» Валентина Сылько, Анатолий Лобода и Андрей Ухтеров также приехали в поликлинику №2 (заводскую), поздравили заведующую Татьяну Калинкину, передали наилучшие пожелания и подарки всему коллективу сотрудников.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа