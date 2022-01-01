Об охране общественного порядка в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь сотрудниками УМВД России по ЗАТО г.Озерск обеспечена охрана общественного порядка.

Перед заступлением на службу ответственным от руководства Управления проведен инструктаж с личным составом, на котором доведена информация о состоянии оперативной обстановки. Полицейским также напомнили о соблюдении мер личной безопасности. Содействие стражам порядка оказывали приданные силы из числа сотрудников Росгвардии, работников частных охранных предприятий и представителей добровольных народных дружин.

В результате принятых мер нарушений общественного порядка не допущено.