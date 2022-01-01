Новые законы для россиян – изменения 2022 года. ЧАСТЬ 1

С 1 января 2022 года в России исчезнут фруктовые вина, подорожают сигареты, повысится МРОТ и тарифы ЖКХ.

С 1 января 2022 года звание ветерана труда Челябинской области смогут получить дополнительно более 4 тыс. южноуральцев – на Южном Урале снижен размер необходимого для этого страхового стажа: с 35 до 30 лет у женщин и с 40 до 35-ти – у мужчин.

С 2022 года при появлении второго ребенка в семьях малоимущих южноуральцев будет выплачиваться региональное пособие 6 тыс. 200 рублей ежемесячно в течение года.

С 1 января 2022 года южноуральские семьи, воспитывающие детей с фенилкетонурией, будут ежемесячно получать по 5 тыс. рублей на приобретение спецпитания. Выплата не будет зависеть от дохода семьи.

На Южном Урале на 1 января 2022 года прогнозируемая численность получателей передаваемых мер социальной поддержки – 34 тыс. человек.

ВЫРАСТУТ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ, МРОТ И СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ

В 2022 году величина прожиточного минимум составит 12 тыс. 654 рубля. Для работающих граждан он составит 13 тыс 793 рубля, для пенсионеров – 10 тыс. 882, для детей – 12 тыс. 274 рубля.

Минимальный размер оплаты труда в будущем году составит 13 тыс. 890 рублей.

Страховые пенсии с 1 января 2022 года вырастут на 5,9%. Таким образом, средний размер выплат превысит 17 тыс. рублей, что почти на одну тысячу рублей больше, чем в 2021 году. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с нового года составит 6 401 рубль.

ПЕНСИОНЕРАМ-БАНКРОТАМ СПИШУТ ДОЛГИ

В 2022 году начинают действовать новые правила выплаты пенсий, согласно которым у банкротов больше не будут удерживать часть пенсии.

Также «Российская газета» сообщает, что федеральный закон также расширяет перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат:

• сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили или его предприятие, организация закрылись, а до пенсии осталась пара лет, но при этом человек никак не может найти новую работу;

• беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты;

• лицам, достигшим возраста 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца, будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения: страховая пенсия по случаю потери кормильца или по старости.

Кроме того, при выезде за пределы сельской местности у пенсионеров будет сохраняться «сельская надбавка» к фиксированной выплате.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

С 1 января 2022 года больничные листы в обязательном порядке будут оформляться в электронном виде. Врачи будут подписывать его электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования. Привычный бланк бумажного бюллетеня отменяется, по требованию пациента на бумаге ему предоставят выписку с номером цифрового документа.

ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ ЖКХ

В начале 2022 года вступают в силу новые предельные индексы по тарифам ЖКХ. В итоге плата за коммунальные услуги в среднем по России вырастет на 4%. Отметим, тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для жителей Челябинской области с 1 января 2022 года не поменяется – рост в пределах 4% произойдет в июле 2022 года. При этом для юридических лиц стоимость услуги во втором полугодии вырастет сразу на 68%, с 530 до 888 рублей.

ИСЧЕЗНУТ ФРУКТОВЫЕ ВИНА

С 1 января в России вином можно будет называть только напитки, полученные путем брожения винограда. Если в состав продукта будут входить другие фрукты, такие напитки должны будут называть «плодовой алкогольной продукцией», в ином случае алкоголь будет считаться фальсифицированным.

СИГАРЕТЫ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЮТ

С 1 января единая минимальная цена (ЕМЦ) за пачку сигарет увеличится на четыре рубля – со 108 до 112 рублей. Ниже этой цены продавать сигареты будет нельзя. Повысится соответственно и средняя цена за пачку сигарет: примерно на 5-10 рублей, до 145-150 рублей.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan-izmeneniya-2022-goda_145293.html