О ДТП, произошедших в новогодние праздники

4 января 2022 года, в 09 часов 49 минут, в городе Озерск, при выезде со двора дома № 79 по проспекту имени Ленина, водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», не предоставил преимущества автомобилю «Хёндэ Санта Фе», двигавшемуся по главной. В результате несоблюдения Правил дорожного движения произошло столкновение данных транспортных средств.

Через некоторое время, с автомобилем «Киа Рио», который стал участником описанной выше аварии, произошло второе дорожно – транспортное происшествие. В данном случае с автомобилем «Киа Рио» совершил столкновение автомобиль «ВАЗ – 21140», также двигавшийся по главной дороге.

К счастью, в результате данных дорожно – транспортных происшествий, пострадавших нет. Транспортные средства технически повреждены.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко