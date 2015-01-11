Информационное сообщение о нештатной ситуации на пр. Карла Маркса

11 января, во второй половине дня, был выявлен небольшой дефект и запланирован ремонт на одном из двух напорных канализационных коллекторов, которые расположены на пр. Карла Маркса. В ночь с 11 на 12 января произошла утечка и на втором канализационном коллекторе.

Сегодня на месте выхода жидкости на поверхность в срочном порядке организованы работы по устранению повреждений на наружных сетях. ММПКХ приступило к раскопкам, чтобы определить характер и объемы дефектов. По словам специалистов, для его проведения у предприятия достаточно персонала, техники и материалов. В первую очередь планируется восстановить второй коллектор, на котором обнаружен прорыв, уже по внешним оценкам, наиболее значительный.

К ликвидации последствий утечек также приступили УКСиБ и подрядчики, обслуживающие улично-дорожную сеть: в настоящее время ведется уборка на проспекте в районе дома №20. Сток воды и наледь удаляются механизированным способом: работает грейдер, ведется подсыпка. Все силы направлены на локализацию образовавшегося половодья.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49566/