Центр тестирования «ВФСК ГТО» Озерского городского округа приглашает:

- учащихся общеобразовательных организаций,

- учащихся СУЗов и ВУЗов,

- сотрудников трудовых коллективов и организаций города,

- ветеранов

принять участие в I Муниципальном этапе VII областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который проводится в Озерском городском округе в соответствии с Положением о проведении VII областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО), утвержденного Министром физической культуры и спорта Челябинской области и директором ОГБУ «Дирекция СММ и ВФСК ГТО в Челябинской области».

Фестиваль проводится в Озерском городском округе в период

с 22.01.2022 по 30.01.2022г. в 3 этапа:

22.01.2022 - лыжные гонки на стадионе «Труд» по адресу: ул. Парковая, 1а. Регистрация с 11:00 до 11:45 часов. Старт на 1 и 2 км в 12:00 час., на 3 км в 12:30 час., на 5 км в 13 час.

23.01.2022 - выполнение тестов ВФСК ГТО в игровом зале КСК «Лидер» по адресу: ул. Октябрьская 9. Регистрация ветеранов и учащихся СУЗов, ВУЗов, ОзТК, колледжа искусств с 9:30 до 10:00 час., начало выполнения тестов в 10:00 час. Регистрация учащихся общеобразовательных организаций с 10:30 до 11:00 час., начало выполнения тестов в 11:00 час. Регистрация трудовых коллективов с 11:30 до 12:00 час., начало выполнения тестов в 12:00 час.

30.01.2022 - плавание в КСК «Лидер» по адресу: ул. Октябрьская 9. Регистрация с 9:30 до 10:00 час., начало: 25 м. - в 10:00 час.; 50 м. – в 10:30 час.

Мандатная комиссия состоится в КСК «Лидер» 21.01.2022 в 18:00 час.

К участию в Фестивале допускаются участники с I по XI возрастные ступени, зарегистрированные на сайте www.gto.ru, получившие уникальный идентификационный номер (УИН) и медицинский допуск врача (иметь при себе).

Заявки на участие команд в Фестивале направляются в формате Word (Приложение № 1) в адрес Центра тестирования «ВФСК ГТО» не позднее 19 января 2022 года по электронной почте: gto_ozersk@mail.ru.

Заявки, направленные после указанного срока, рассматриваться не будут.

Спортивная программа Фестиваля состоит из нормативов ВФСК ГТО I-XI ступени.

Виды спортивной программы:

Бег и передвижение на лыжах (1, 2, 3, 5 км.);

Поднимание туловища из положения лёжа на спине;

Подтягивание из виса на высокой перекладине;

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу/от скамьи;

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;

Плавание (25, 50 метров).

В программе фестиваля проводится:

- Командное первенство среди общеобразовательных организаций, организаций среднего и профессионального образования, трудовых коллективов и организаций.

- Первенство отдельно среди мальчиков и девочек общеобразовательных организаций, юношей и девушек ВУЗов и СУЗов, мужчин и женщин трудовых коллективов и организаций, среди ветеранов (мужчины, женщины).

Команды общеобразовательных организаций формируются из 2 участников (1 мальчик и 1 девочка) в каждой ступени (I – VI ступени).

Команды ВУЗов и СУЗов формируются из 6 участников (3 юноши и 3 девушки) возраст которых соответствует VI ступени.

Команды предприятий и организаций округа формируются из 2 участников (1 мужчина и 1 женщина) в каждой ступени (VI – IX ступени).

Личный зачет:

- мальчики, девочки (общеобразовательные школы, I – VI ступень);

- юноши, девушки (команды ВУЗов и СУЗов, VI ступень);

- мужчины, женщины (трудовые коллективы и организаций, VI – IX ступени);

- ветераны (мужчины, женщины, X и XI ступень).

По итогам Фестиваля результаты выполнения нормативов испытаний участниками комплекса ГТО будут занесены в автоматизированную информационную систему (АИС ГТО).

Награждение победителей и призеров состоится 02.02.2022, в 18:00 час. в КСК «Лидер» по адресу: Октябрьская, 9.

Дополнительную информацию по Фестивалю на страничке VK https://vk.com/arena_ozerck и по тел. 7-07-14

Начальник Центра тестирования «ВФСК ГТО» Озерского городского округа Н.В.Маркова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49567/