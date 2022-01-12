КХЛ может объявить локдаун из-за вспышки COVID-19

Континентальная хоккейная лига может приостановить проведение регулярного чемпионата из-за вспышки COVID-19 – тесты ПЦР за сутки дали положительные результаты у 60 представителей команд, из которых 27 хоккеистов.

Всего же на утро 12 января количество игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлен коронавирус, достигло 171 человека, из которых 124 – это игроки.

По этой причине Лига решила не проводить несколько матчей. Уже отменены матчи «Локомотив» – «Ак Барс», «Динамо» Москва – «Спартак», «Металлург» – «Йокерит», «Витязь» – «Барыс», запланированные на 13 января 2022 года.

Помимо этого в связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах и высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых будет объявлено дополнительно. Таким образом, матчи «Трактора» против «Торпедо» 15 января и «Динамо» Рига 19 января перенесены на неопределенный срок.

Билеты купленные на данные матчи будут действительны на новую дату проведения перенесенной встречи.

Возврат билетов на матчи возможен согласно правилам возврата билетов (но не менее чем за 24 часа до начала встречи, учитывая новую дату проведения).

https://dostup1.ru/society/KHL-mozhet-uyti-na-lokdaun-iz-za-vspyshki-COVID-19_145552.html