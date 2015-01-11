15 января в театре кукол «Золотой петушок» прошла премьера сказки «Лиса и журавль»

В малом зале театра кукол «Золотой петушок» звенел заливистый смех. Мамы и папы, дедушки и бабушки привели малышей на премьеру сказки «Лиса и журавль».

Старая добрая сказка про не очень добрых соседей вдохновила главного режиссера Дмитрия Ерохина и художника Анну Макарову на создание спектакля. Действие перенесено в наши дни и отражает бытовые неурядицы, которые часто случаются в нашей жизни.

Рыжая плутовка лиса, чопорный журавль конфликтуют вовсю, со знанием дела, то подбрасывая под дверь мусор, то громко распевая, пока сосед спит, то, к восторгу малышни, лупят друг друга подушками, то приглашают друг друга в гости, откуда уходят несолоно хлебавши.

Как чертик из коробочки то в одной, то в другой сцене выскакивает лягушка, исполняющая роль третейского судьи, но ее попытки примирить враждующие стороны – напрасны.

И в кукольном, и в живом плане молодые актеры Сабина Ильсимбетова, Александра Горбунова, Владимир Паршин безукоризненно ведут свои роли. Вокал, пластика, перевоплощение на высоком уровне!

Художник создала на сцене яркую, нарядную живописную канву, интересные декорации, яркие костюмы.

Заведующий музыкальной частью Сергей Гальперин заворожил мелодиями, режиссер старался донести до маленьких зрителей простую мысль о том, что вражда – это плохо.

Зрители поддержали исполнителей бурными аплодисментами, а несколько юных театралов, несмотря на то, что спектакль завершился, ни за что не хотели покидать театр, настолько им было интересно в этом волшебном теремке.

Информация театра кукол «Золотой петушок».

Фото Владимира Оськина.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49608/