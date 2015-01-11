Жители Озерска после телефонных разговоров с мошенниками лишились более миллиона рублей

Житель Озерска лишился денежных средств после того, как ему позвонили из «службы безопасности банка».

Сотрудникам полиции 35-летний озерчанин пояснил, что неизвестный мужчина по телефону представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом защиты денег от мошеннических действий, предложил перевести средства на "безопасный счет". Сразу после этого потерпевшему перезвонил другой мужчина, якобы из правоохранительных органов, подтвердил информацию об атаке мошенников на его счет и рекомендовал действовать указаниям службы безопасности банка.

Не смотря на то, что ранее потерпевший уже видел профилактическую информацию о данном виде мошенничества, все же доверился незнакомцам по телефону, оформил несколько кредитов и перевел денежные средства на указанный счет, но уже после понял, что он стал жертвой мошенников. Таким образом, озерчанин лишился 341 682 рублей.

Еще одна 54-летняя жительница нашего отдала мошенникам 778 355 рублей. Злоумышленники по телефону уговорили ее заняться инвестированием. Со слов потерпевшей, неизвестный представился финансовым экспертом брокерской организации. С целью получения дополнительного заработка злоумышленник предложил женщине зарегистрироваться на сайте инвестиционной компании, что она и сделала.

В дальнейшем жительница Озерска поясняла полицейским, что у нее не возникло абсолютно никаких сомнений в правдивости и искренности слов незнакомца, при том, что она имеет опыт работы в биржевой торговле и знает правила данного вида заработка. Собеседник был очень убедителен и достаточно профессионален. Четыре месяца потерпевшая по указанию мошенников совершала денежные переводы. А когда она попыталась вывести деньги из оборота, общение менеджеров с ней прекратилось. Тут женщина и поняла, что стала жертвой обмана.

По данным фактам Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждены уголовные дела предусмотренные частью 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция по данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие совершенных противоправных деяний.

Полицейские в очередной раз призывают граждан к бдительности. Будьте внимательны при общении и совершении различных сделок в сети Интернет. Если есть сомнения, лучше отменить финансовую операцию или обратиться за консультацией к специалисту. Никогда не оформляйте кредиты по принуждению незнакомцев и не переводите денежные средства на сторонние счета. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе и от принятых вами решений.