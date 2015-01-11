Сотрудниками полиции задержан житель Озерска за хранение наркотического вещества в значительном размере

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по ЗАТО г. Озерск на маршруте патрулирования задержан ранее не судимый местный житель 1978 года рождения по подозрению в хранении наркотического средств.

При проведении личного досмотра в присутствии понятых, у подозреваемого в кармане брюк обнаружено наркотическое средство синтетического ряда в виде свертков, обмотанных черной изолентой. Согласно справке об экспертном исследовании, вещество общей массой 0,98 грамм содержит в своем составе α-PVP (α-пирролидиновалерофенон), производное наркотического средства – N-метилэфедрон.

Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что приобрел наркотическое средство бесконтактным способом от неизвестных лиц посредством тайника-закладки и хранил для личного употребления.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере).

Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера подписка о невыезде и надлежащем поведении.