Сотрудники полиции Озерска обеспечили охрану общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных Крещению

Сотрудники УМВД России по ЗАТО г.Озерск совместно с представителями других силовых и экстренных служб обеспечили охрану общественного порядка при проведении мероприятий, прошедших с 18 на 19 января в связи с православным праздником Крещения Господня.

Стражи правопорядка несли дежурство в местах, где расположены специально оборудованные купели, присутствовали на службах в храмах.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения вблизи мест пребывания граждан сотрудники ГИБДД осуществляли распорядительно-регулировочные действия. Содействие полицейским оказали приданные силы из числа представителей добровольных народных дружин и частных охранных предприятий. В мероприятиях приняли участие порядка 30 тысяч южноуральцев.

Сегодня на территории области состоятся 75 праздничных служб в храмах и церквях, правопорядок при проведении которых также обеспечат полицейские.

Все действия сотрудников полиции направлены на создание безопасных и комфортных условий для граждан.