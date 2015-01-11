К выходным на Южном Урале похолодает до –28

В Челябинской области похолодает до минус 28 – почти экстремальная температура ожидается в ночь на субботу, 22 января.

Сегодня синоптики прогнозируют от минус 5 до минус 10 градусов на всей территории области, и только в низинах – до минус 15. Однако дальше погода начнет портиться ­– уже в ночь на пятницу температура опустится до минус 25, а на субботу – до минус 28.

Днем температура будет колебаться от минус 7 до минус 16 в зависимости от географии той или иной территории региона.

https://dostup1.ru/society/K-vyhodnym-na-Yuzhnom-Urale-poholodaet-do-28_145768.html