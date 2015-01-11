Озерский городской музей приглашает на выставку акварельных этюдов

29 января в Озерском городском музее открывается персональная выставка «Музыка тишины» акварельных этюдов Татьяны Лабазовой (г. Челябинск). На выставке представлены работы, выполненные автором в течение последних 20 лет.

Татьяна Лабазова - участница городских, областных, региональных художественных выставок. Она родилась в г. Челябинске в спортивной семье: отец – инженер - металлург, мастер спорта по легкой атлетике, мама – инженер-энергетик, мастер спорта по конькобежному спорту (подруга Лидии Скобликовой), брат — мастер спорта международного класса. Родители Татьяны мечтали, чтобы она стала спортсменкой или музыкантом, а она выбрала свой путь - стала художником.

В 1980 году Татьяна окончила с отличием Челябинское художественное училище, затем - художественно-графический факультет Магнитогорского государственного педагогического института. Сейчас Татьяна Олеговна – художник-педагог, преподает в Челябинском художественном училище с 1981 г., с 1999 по 2009 гг. преподавала в Русско-Британском институте управления. Занимаясь преподавательской деятельностью, Татьяна Олеговна ежегодно выезжает со студентами и самостоятельно в творческие пленэры в различные уголки России. Такие поездки являются мощным стимулом для творчества художника-педагога.

Татьяна работает в различных техниках: масляная живопись, пастель, гуашь, но особое предпочтение она отдает акварели, благодаря особым свойствам которой она воплощает свои идеи. Источником вдохновения для художника служит природа, меняющаяся красота которой мастерски передается наносимыми на бумагу прозрачными красками.

Большую часть работ Татьяны, представленных на этой выставке, занимают этюды с мотивами природы нашего края: Уральских гор, поселков, деревень, малых городов Урала и России.

Открытие выставки «Музыка тишины» и встреча с автором состоится в субботу, 29 января в 12:00 часов в Озерском городском музее по адресу пр. Победы, д. 2.

Вход свободный, но действует ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ масочный режим!

Время работы выставки:

- понедельник - четверг с 10:00 до 19:00

- пятница с 10:00 до 18:00

- суббота с 10:00 до 16:00

- выходной - воскресенье.

Информация Озерского городского музея.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49702/