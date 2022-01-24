Разница температур на Южном Урале составит больше 25 градусов

На Южном Урале в ближайшие дни ожидается перепад температур в 26 градусов – настолько ночью будет холоднее, чем днем.

Так, в ночь на среду, 26 января, в низинах синоптики прогнозируют до минус 29 градусов, на остальной территории – от минус 19 до 24. При этом днем температура повысится до минус 9 – минус 4.

В ночь на четверг и пятницу ожидается минус 15 – минус 20 градусов, а днем – 3-8 и 6-11 градусов ниже нуля соответственно.

Все дни будут с переменной облачностью, преимущественно без осадков и со слабым ветром в пределах 2-7 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Raznitsa-temperatur-na-Yuzhnom-Urale-sostavit-bolshe-25-gradusov_145939.html