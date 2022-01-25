Новые социальные пособия и размер ряда выплат в 2022 году

В этом году в регионе будет продолжена планомерная работа по совершенствованию системы поддержки различных категорий населения. По поручению губернатора Алексея Текслера Министерством социальных отношений Челябинской области подготовлены законопроекты, которые расширяют круг получателей и повышают размер социальной помощи.

В 2022 году на Южном Урале появится новое пособие для семей с детьми. Так, с 1 января 2022 года малообеспеченные южноуральские семьи будут получать региональную ежемесячную денежную выплату при рождении или усыновлении второго ребенка. В 2022 году размер пособия составит 6222 рубля. Пособие будет выплачиваться семьям, среднедушевой доход в которых ниже одного прожиточного минимума на душу населения. Для оформления выплаты необходимо обращаться в управления социальной защиты по месту жительства или МФЦ. Планируется, что в 2022 году новое пособие получат родители (законные представители) более 3,5 тысяч детей. На эти цели в областном бюджете на 2022 год запланировано 143 млн рублей.

С Нового года южноуральским семьям, воспитывающим детей с фенилкетонурией, будет ежемесячно предоставляться денежная выплата в размере 5 000 рублей на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания. Всего на учете с диагнозом «фенилкетонурия» в Челябинской области состоит 99 детей, которым требуется особая дорогостоящая диета. На реализацию новой меры соцподдержки в областном бюджете 2022 года запланировано более 5,9 млн рублей.

Изменится и жизнь южноуральцев «серебряного» возраста. С 1 января 2022 года страховой стаж, необходимый для присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области», будет сокращен с 35 до 30 лет (для женщин) и с 40 до 35 лет (для мужчин). Благодаря этому региональное звание ветерана труда Челябинской области смогут получить больше 4 000 южноуральцев. Также для присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области» должны быть соблюдены еще два условия. Первое – достижение жителем региона возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) либо назначение пенсии. Второе – наличие одной из наград: награды Челябинской области, награды Законодательного Собрания Челябинской области, почетной грамоты Законодательного Собрания Челябинской области, почетной грамоты губернатора Челябинской области.

Кроме того, в 2022 году появится дополнительная мера социальной поддержки южноуральцев, на возмездной основе исполняющих обязанности опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных граждан. Опекуны, не являющиеся близкими родственниками опекаемых, смогут получать ежемесячное вознаграждение в размере 5 938 рублей.

Более подробную информацию можно получить у специалистов УСЗН по телефонам:

меры социальной поддержки семьям с детьми: 5-51-62, 9-18-62,

присвоение звания «Ветеран труда»: 9-04-32,

отдел учета и предоставления социальных гарантий и льгот: 5-67-62.





Информация управления социальной защиты населения.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа