В ближайшее время в округе пройдут собрания по поддержке инициативных проектов 2022 года

Одним из первых был рассмотрен вопрос об утверждении нового члена Общественной палаты Озерского городского округа. В связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты Галины Ярославовой (причина – переезд в другой город), депутаты приняли решение утвердить новую кандидатуру – начальника типографии ФГУП «ПО «Маяк» Светланы Гришиной. Как пояснил заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков, Светлана Валерьевна обратилась в Собрание депутатов с соответствующим заявлением. Поскольку многим жителям города она знакома как активный общественник, человек, который, помимо основной деятельности, занимается реализацией социальных проектов, депутаты эту кандидатуру одобрили.
Далее в ходе сессии было принято решение о назначении собраний по вопросам реализации инициативных проектов. Напомним, что второй год в округе реализуются инициативные проекты. В начале прошлого года Собранием депутатов был утверждён Порядок назначения и проведения собрания или конференции для рассмотрения инициативных проектов. Эта процедура является обязательной. В настоящее время в Собрание депутатов поступило 30 обращений от инициаторов на реализацию 54 инициативных проектов, среди инициаторов 5 индивидуальных предпринимателей, 21 юридическое лицо и 4 инициативных группы граждан. В обращениях указаны даты, места, время и способы проведения собраний (очно или заочно). По данному вопросу депутатами было принято положительное решение.
Следует отметить, что срок подачи заявок на реализацию инициативных проектов до 1 марта, поэтому у инициаторов есть время, чтобы успеть назначить проведение собраний. Решение о назначении собраний может быть также принято депутатским корпусом и на февральской сессии.
Оба решения будут опубликованы в газете «Озерский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа