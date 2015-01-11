В ближайшее время в округе пройдут собрания по поддержке инициативных проектов 2022 года

27 января 2022 года исполняется 78 лет со дня снятия блокады Ленинграда. И пусть это не «круглая» дата, Блокада Ленинграда навсегда останется одним из самых тяжелых, и, одновременно, героических событий Великой Отечественной войны. В этот день во многих городах нашей страны пройдет Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» Подробнее