На Южном Урале ожидается 23-градусный скачок температур

В ближайшие выходные в Челябинской области ожидается новый скачок температур – разница между нижней и верхней отметками составит 23 градуса.

Так, по данным синоптиков, в ночь 29 января по области будет от минус 18 до минус 23 градусов, и только на юге – не ниже 13. Днем в субботу термометры покажут от 7 до 12 градусов ниже нуля.

В ночь на воскресенье в целом по региону будет на градус теплее – в пределах минус 17-22, зато в низинах температура опустится до минус 27. Зато днем она пойдет вверх и зафиксируется на верхней отметке минус 4 градуса.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-23-gradusnyy-skachok-temperatur_146031.html