Афиша на 28-30 января!

Отличного настроения в эти выходные! И, конечно, приятных эмоций!
Афиша на этот уикенд!
Озерск и его окрестности
Все выходные:
глк "Егоза"
Суббота и воскресенье: с 10:00 до 18:00 (все трассы, все подъёмники и ТЮБИНГ)
Также для Вас:
- Ski-сервис
- Прокат.
- Инструкторы.
- Мангальные зоны.
- Кафе.
- Камеры хранения.
СПРАВКИ (и запись к инструкторам) ПО ТЕЛЕФОНУ +7 982 277 63 33
Бронирование мангальных зон +7 900 092 04 65
График работы Детского парка в эти выходные.
Пятница, 28-ое января
19.00, Клуб Гамбит
Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой Рот» снова проводится в Озёрске!
Правила те же: 3 раунда, участники читают незнакомые тексты (проза, поэзия, зарубежная проза), жюри ставит оценки от 1 до 6 за технику и артистизм, тройка набравших максимум баллов выходит в финал.
«Открой Рот» — это не традиционный конкурс чтецов, это спорт и здесь всё, как в большом спорте. Победитель официально закрепляет свой триумф, получает призы, славу и почет и представляет город Озёрск на следующем этапе чемпионата. Суперфинал пройдет на Красной площади в Москве.
Суббота, 29-ое января
С 10 до 16.00, Городской музей
С 29 января 2022 г. в Озерском городском музее открывается персональная выставка «Музыка тишины» акварельных этюдов Татьяны Лабазовой (г. Челябинск). На выставке представлены работы, выполненные автором в течение последних 20 лет. Татьяна Лабазова - участница городских, областных, региональных художественных выставок.
Также в Музее в эту субботу работают еще 2 выставки:
11.00, Театр кукол "Золотой петушок"
"Теремок" 3+
п.Татыш
12.00 Закрытие Ледового городка
13.00 ДК "Строитель"
Программа, посвященная Всемирному дню студента
19.00, Театр драмы и комедии "Наш дом"
ТенорА XXI века. «Шедевры мирового мюзикла» (6+)
Воскресенье, 30-ое января
Регистрация с 11.00, первый тур 11.30, Шахматный клуб
С 30 января 2022 года в шахматном клубе (пр. К. Маркса д.2, т.7-97-68) начинается Командное первенство Озерского ГО по шахматам.
К соревнованию допускаются команды из 4-х человек (три мужчины, одна женщина).
Формирование команды по свободному принципу, место будет всем!
11.00, Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Зарядка для хвоста" Г.Остер
Сказка (0+)
11.00, Театр кукол "Золотой петушок"
"Маленькие хитрости" 5+
Материал подготовила Александра Лебедева.