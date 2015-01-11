Афиша на 28-30 января!

Отличного настроения в эти выходные! И, конечно, приятных эмоций!

Афиша на этот уикенд!

Озерск и его окрестности

Все выходные:

глк "Егоза"

Суббота и воскресенье: с 10:00 до 18:00 (все трассы, все подъёмники и ТЮБИНГ)

Также для Вас:

- Ski-сервис

- Прокат.

- Инструкторы.

- Мангальные зоны.

- Кафе.

- Камеры хранения.

СПРАВКИ (и запись к инструкторам) ПО ТЕЛЕФОНУ +7 982 277 63 33

Бронирование мангальных зон +7 900 092 04 65

График работы Детского парка в эти выходные.

Пятница, 28-ое января

19.00, Клуб Гамбит

Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой Рот» снова проводится в Озёрске!

Правила те же: 3 раунда, участники читают незнакомые тексты (проза, поэзия, зарубежная проза), жюри ставит оценки от 1 до 6 за технику и артистизм, тройка набравших максимум баллов выходит в финал.

«Открой Рот» — это не традиционный конкурс чтецов, это спорт и здесь всё, как в большом спорте. Победитель официально закрепляет свой триумф, получает призы, славу и почет и представляет город Озёрск на следующем этапе чемпионата. Суперфинал пройдет на Красной площади в Москве.

Суббота, 29-ое января

С 10 до 16.00, Городской музей

С 29 января 2022 г. в Озерском городском музее открывается персональная выставка «Музыка тишины» акварельных этюдов Татьяны Лабазовой (г. Челябинск). На выставке представлены работы, выполненные автором в течение последних 20 лет. Татьяна Лабазова - участница городских, областных, региональных художественных выставок.

Также в Музее в эту субботу работают еще 2 выставки:

11.00, Театр кукол "Золотой петушок"

"Теремок" 3+

п.Татыш

12.00 Закрытие Ледового городка

13.00 ДК "Строитель"

Программа, посвященная Всемирному дню студента

19.00, Театр драмы и комедии "Наш дом"

ТенорА XXI века. «Шедевры мирового мюзикла» (6+)

Воскресенье, 30-ое января

Регистрация с 11.00, первый тур 11.30, Шахматный клуб

С 30 января 2022 года в шахматном клубе (пр. К. Маркса д.2, т.7-97-68) начинается Командное первенство Озерского ГО по шахматам.

К соревнованию допускаются команды из 4-х человек (три мужчины, одна женщина).

Формирование команды по свободному принципу, место будет всем!

11.00, Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Зарядка для хвоста" Г.Остер

Сказка (0+)

11.00, Театр кукол "Золотой петушок"

"Маленькие хитрости" 5+

Материал подготовила Александра Лебедева.