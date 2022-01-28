В 2022 году приемная кампания в первые классы в Челябинской области начнется 1 апреля.

Там уточнили, что прием заявлений от родителей на 2022-2023 учебный год будет проходить через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области», а также портал Госуслуги.

Уточняется, что с 31 января по 28 февраля жители региона могут потренироваться в заполнении заявления – система приема документов будет работать в тестовом режиме. Заявления, которые будут поданы в течение этого периода, в дальнейшем будут удалены.

С 1 апреля по 30 июня будут принимать заявления на зачисление детей, которые проживают на закрепленной за школой территории, а также тех, которые имеют право на внеочередное предоставление мест. С 6 июля по 5 сентября можно будет подать заявление на прием в школу вне зависимости от места проживания.

Напомним, ребенок имеет право преимущественного приема на обучение в муниципальной образовательной организации, в которой обучаются его брат и/или сестра.

Время приема заявлений будет определено позже, а информация размещена на всех сайтах школ и управлений образования.

Добавим, что возможность подать документы в вуз очно будет зависеть от эпидобстановки в каждом конкретном регионе, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. «Сроки проведения приемной кампании устанавливаются в соответствии со сроками проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ). Возможность подавать документы лично будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в каждом конкретном регионе», – говорится в сообщении.

По программам бакалавриата и специалитета университеты должны начать прием документов не позднее 20 июня. Абитуриенты также могут подать документы при помощи сервиса «Поступление в вуз онлайн», через информационную систему вуза, а также по почте.

https://dostup1.ru/society/Priemnaya-kampaniya-v-pervye-klassy-v-Chelyabinskoy-oblasti-nachnetsya-1-aprelya_146087.html