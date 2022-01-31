В Озерском городском музее зазвучала «Музыка тишины» Татьяны Лабазовой

В субботу, 29 января в Озерском городском музее прошло открытие пятой персональной выставки «Музыка тишины» Татьяны Лабазовой (г. Челябинск).

На выставке представлены 55 акварельных этюдов, выполненных автором в течение последних 20 лет. Татьяна Лабазова – действующий преподаватель Челябинского художественного училища, участница многочисленных городских, областных, региональных выставок, и впервые её работы экспонируются в Озерске.

Инициатором выставки Татьяны Лабазовой в Озерске стал ее однокурсник по Магнитогорскому государственному педагогическому институту и давний друг, председатель Уральского клуба карикатуристов Николай Чернышев.

Большую часть работ, представленных на этой выставке, занимают этюды с мотивами природы нашего края: Уральских гор, поселков, деревень, малых городов Урала.

Открытие выставки задумывалось как творческая встреча с автором, и пришедшие на открытие любители живописи, а также преподаватели и учащиеся Детской художественной школы, смогли не только вживую познакомиться с автором, но и узнать некоторые секреты мастерства акварельной живописи. Как истинный преподаватель Татьяна Олеговна подробно, в «красках» рассказала о таинствах и свойствах акварели, об игре света и тени, о мастерстве и вдохновении.

Творческая встреча плавно переросла в мини-концерт, наполненный песнями под гитару в исполнении Николая Чернышева и Виктора Торопыгина, а также проникновенными стихами Георгия Кашкова. Завершилось открытие выставки чаепитием, в ходе которого присутствующие поделились теплыми историями и впечатлениями от живописи Татьяны Лабазовой.

Желающие прикоснуться к прекрасному могут лично познакомиться с магией акварели Татьяны Лабазовой в Озерском городском музее по адресу пр. Победы, д. 2.

Выставка продлится до 28 февраля 2022 года, вход свободный, но действует ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ масочный режим!

Время работы выставки:

- понедельник - четверг с 10:00 до 19:00,

- пятница с 10:00 до 18:00,

- суббота с 10:00 до 16:00,

- выходной - воскресенье.

Информация и фото https://museum-ozersk.chel.muzkult.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49763/