Озерские волонтеры помогают медикам

По информации медицинских работников, волонтеры не контактируют с пациентами: они помогают печатать документы, заполнять журналы приема и сдачи анализов на COVID-19, а также вносить сведения в базу данных. За все время оказания безвозмездной помощи обработано уже более 340 заявок. Благодаря добровольцам снижается нагрузка на квалифицированных медиков, которые задействованы в лечении пациентов. В настоящее время медработникам помогают девять волонтеров.
Татьяна Калинкина, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Клинической больницы № 71:
- Волонтеры оказывают неоценимую помощь в работе сразу с тремя электронными базами. Учитывая значительный прирост заболевших ковидом, эта работа очень важна для нас, медработников. Благодаря ребятам, данные своевременно уходят на необходимые ресурсы.
- Для меня волонтерство - это помощь людям, попавшим в трудную ситуацию. С ростом заболеваемости медицинские работники не успевают выполнять все необходимые задачи. Я считаю, что главное - это качественно выполнять работу, чтобы она действительно приносила пользу. Врачам нужна наша помощь. Поэтому мы готовы оказать поддержку в это нелёгкое время, - поделилась студентка ОТИ НИЯУ МИФИ Екатерина Скаредина.
Лидеры объединенного совета обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ Николай Елисеев и Ксения Колесникова приглашают желающих стать частью большой команды. Присоединиться волонтерам можно, написав в личные сообщения группы в «ВКонтакте» Объединенный совет обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа