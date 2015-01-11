Озерские волонтеры помогают медикам

По прогнозам синоптиков, февраль в этом году на Урале будет теплым. Действительно, в первые дни последнего зимнего месяца столбики термометров на Южном Урале поднимутся до нуля градусов. При этом синоптики предупреждают, что погода не будет монотонно теплой Подробнее