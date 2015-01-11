Жительница Озерска оформила кредиты и перевела их на «безопасные» счета мошенников

Сегодня о дистанционном мошенничестве слышали все, но злоумышленники бывают настолько убедительны, что даже бдительные и внимательные граждане становятся их жертвами.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась женщина 1978 года рождения, с заявлением о совершении в отношении нее мошенничества. Озерчанка пояснила сотрудникам полиции, что ей позвонил неизвестный, и представился должностным лицом правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что ее персональные данные скомпрометированы, в результате чего на нее пытаются оформить кредит, поэтому необходимо в рамках уголовного дела оказать содействие службе безопасности банка. Под диктовку злоумышленников женщина оформила несколько кредитов общей суммой 690 тысяч рублей и перевела их на указанные телефонные номера.

После совершения денежных переводов мошенники сообщили, что кредиты «аннулированы», а денежные средства озерчанки в безопасности.

Спустя время, потерпевшая засомневалась и самостоятельно перезвонила в полицию, где ей сообщили, что в отношении нее было совершено мошенничество.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Стражи порядка напоминают, что звонки от неизвестных о «безопасных счетах», «возвратах денежных средств», «легкого заработка на бирже в кратчайшие сроки» - это уловки мошенников. Если звонивший сообщает, что вашим сбережениям угрожает опасность, необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Полиция призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.

Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений.

Даже если вы уже пришли в банк оформлять кредит по указанию незнакомцев или снимать деньги с карты, обратитесь к представителям финансово-кредитной организации, озвучьте свою проблему.