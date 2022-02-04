В России отменили карантин для контактных по COVID-19

Роспотребнадзор отменил изоляцию для людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом, передает «Интерфакс».

Кроме того, самих заболевших ковидом будут выписывать без контрольного теста, если они находятся на лечении более семи дней. В случае, если выписка проводится менее, чем через неделю, пациенты должны сдать тест на COVID-19 не раньше, чем через 3 дня после подтверждения диагноза. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на официальном портале правовой информации.

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