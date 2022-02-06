Новости недели с Александрой Лебедевой (07.02.2022 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!

В этом выпуске:

- С 4 февраля озерские школьники перешли на дистанционное обучение

- На время карантина в Озёрске для посещения закрыты секции, кружки и перенесены мероприятия с участием детей. Мы расскажем, как проходят репетиции коллективов ДК Маяк в эти дни.

- Во время т.н. пятой волны коронавируса медикам активно помогают озёрские волонтеры

- В Озерске прошел фестиваль ГТО

Благодарим за предоставленные материалы коллектив ДК "Маяк"("Культурно-досуговый центр") и Объединённый совет обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ.