Челябинская область готовится принять участие в национальном проекте «Туризм и индустрия»

Четыре субъекта федерации могут объединить свои усилия ради развития туризма. Речь идет про Челябинск, Екатеринбург, Пермь и Уфу.

Именно эти регионы готовятся подписать соглашения с Ростуризмом на участие в национальном проекте «Туризм и индустрия».

Предполагается, что Пермский край, Свердловская, Челябинская области и Башкортостан будут развивать туристическую инфраструктуру по единому проекту.

«Маршруты, проходящие по территории нескольких регионов, будут иметь навигацию в едином стиле, будут благоустроены, – рассказала руководитель департамента по развитию туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Речь в частности идет о том, что появится инфраструктура рек: рядом с популярными водоёмами будут организованы стоянки, пристани, туалеты и кемпинги.

Подписание сотрудничества между Ростуризмом и регионами предварительно состоится в марте 2022 года.

https://www.cheltv.ru/chelyabinskaya-oblast-proekte-turizm-i-industriya/