Двое жителей Озерска, решив стать финансовыми инвесторами, лишились почти 5 миллионов рублей

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск обратился житель города 1985 года рождения. Сотрудникам полиции заявитель пояснил, что в сети Интернет увидел рекламу инвестиционной организации. После регистрации на сайте с ним связался менеджер торговой платформы. Неизвестный в ходе беседы убедил потерпевшего инвестировать средства после краткого обучения. По рекомендации брокера мужчина установил приложения и отправил депозит, после чего в личном кабинете онлайн-сервиса увидел рост прибыли от вложения и в дальнейшем в течение недели оформил несколько крупных кредитов, которые внес на ставки. Но оказалось, что для того чтобы вывести денежные средства необходимо подключить платное приложение для защиты учетной записи. Мужчина оформил несколько микрозаймов в счет своего имущества и одолжил еще денег у родственников. Однако данной суммы не хватало, а брокер отказал в помощи. Ущерб от неудачных инвестиций составил 3 069 728 рублей.

По аналогичной схеме другой житель Озерска 1955 года рождения лишился 1 813 100 рублей.

По данным фактам следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

УМВД России по ЗАТО г. Озерск призывает граждан быть бдительными и предпринимать все необходимые меры для сохранения своих сбережений, а также внимательно относиться к сделкам посредством сети интернет. Прежде, чем вкладывать свои сбережения куда-либо, соберите информацию об организации, изучите отзывы других вкладчиков, проверьте сведения о наличии лицензии.