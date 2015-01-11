Информация от «Поисково-спасательной службы»

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Во время холодной погоды основные опасности для человека - переохлаждение организма и обморожение.

Холод приводит к интенсивной потере тепла организмом, вызывает ослабление тактильной и болевой чувствительности, снижает мышечную силу и скорость реакции, парализует волю, мысли, движения.

Быстрому развитию переохлаждения организма способствуют: низкая температура и повышенная влажность воздуха, ветер, отсутствие укрытий и теплой одежды, недостаточное питание, обезвоживание, отсутствие движений.

Профилактические мероприятия по предупреждению охлаждения организма заключаются в использовании теплой одежды, ограничений времени пребывания на холоде, периодическом согревании, употреблении горячих напитков, если чувствуете, что замерзли, не ощущаете пальцев рук и ног, переместитесь в теплое помещение, не курите на морозе, табаку свойственно нарушать циркуляцию крови, если есть признаки обморожения обратитесь за неотложной врачебной помощью.

Главное - относиться к прогулкам на морозе разумно и ответственно.