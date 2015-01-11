Подведены итоги экологического творческого конкурса «Эко-комикс»

10 февраля были подведены итоги конкурса комиксов, организованного Детской библиотекой и отделом охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа.

Творческие работы школьников были выполнены в стиле комикса, поскольку сегодня это одно из популярных направлений в художественном оформлении. В комиксе серия изображений рассказывает какую-либо историю, иногда с прямой речью, а иногда и без текста. Организаторы конкурса выбрали именно этот стиль, чтобы через творческие способности детей привлечь внимание к бережному отношению к природе и рациональному использованию природных ресурсов.

В конкурсе приняли участие учащиеся школ: №№ 41, 25, 38, 30, лицея №39 и воспитанники детского сада №27. Организаторы отметили, что все работы были интересные, выполнены в заявленной стилистике, точно отобразили цели и задачи конкурса.

– Детские работы имеют свою особенную теплоту и глубину. Когда смотришь на работы, понимаешь на сколько осознано ребята подошли к экологическим вопросам. Значит есть надежда, что молодежь способна менять мир к лучшему, – рассказывает главный библиограф Детской библиотеки МКУК "ЦБС" Наталья Пепешина.

По итогам голосования было принято решение наградить дипломами Призеров следующих участников конкурса:

школа №41: учащиеся 6 класса – Кристина Шурганова, Ева Сыстерова, Анна Куроедова (куратор Елена Волегова)

детский сад №27: Елизавета Водянникова (куратор Ксения Долгова), Ева Сазикова, Арсений Табачков, Миша Кузнецов (кураторы Анастасия Комарова, Ирина Решетник)

лицей №39: учащиеся 5а класса – Павел Золотов, Софья Кривошеева (куратор Ирина Малышева)

школа №25: учащиеся 1б класса Маргарита Фёдорова и 2б класса Михаил Михеев (куратор Галина Бурлуцкой), учащиеся 2а класса – Виталия Фёдорова, Михаил Сахаров (куратор Анэжелика Нагорняк)

школа № 38: учащиеся 6в класса – Мария Чернова, Елизавета Дайбова (куратор Лиана Цезарь), учащиеся 7а класса – Влада Чичикова, Ксения Лимонова (куратор Галина Приходько)

школа №30: учащиеся 8б класса – Карина Хужина, Арина Ишсултанова, Виктория Кручина (куратор Нина Борисенкова).

Специалисты отдела охраны окружающей среды администрации выражают благодарность всем участникам, а также кураторам, которые помогли ребятам найти творческое решение поставленной задачи.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49887/