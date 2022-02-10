В выходные на Южном Урале ожидаются метели и до –25

В выходные в Челябинской области ожидается ухудшение погоды – синоптики прогнозируют понижение температуры и метели.

По данным синоптиков, в ночь воскресенье температура будет опускаться до минус 15-20, а при прояснениях и в горах – до минус 24-25. Днем – 5-10 градусов ниже нуля, ветер от 1 до 7 м/с, а также снегопады в течение всех выходных.

В связи с неблагоприятной погодной обстановкой министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предупредило об ухудшении обстановки на трассах.

Ранее такое же предупреждение выпустила региональная ГИБДД. Дорожные полицейские готовятся к перекрытию автодорог на случай возникновения ЧС из-за непогоды. Для этих целей уже сформировано 28 экипажей резерва.

Водителей просят 12-13 февраля отказаться от поездок за город. В случае, когда это невозможно, быть внимательными на дороге, избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут с учетом информации о дорожной ситуации.

https://dostup1.ru/society/V-vyhodnye-na-Yuzhnom-Urale-ozhidayutsya-meteli-i-do-25_146567.html